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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كفتة بالبطاطس
طريقة عمل كفتة بالبطاطس

كفتة بالبطاطس من الأكلات الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرت في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة بالبطاطس فيما يلي….

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مقادير كفتة بالبطاطس


كيلو بطاطس بيبي محمرة
نصف كيلو بصل أورما
٣طماطم مكعبات
٢فلفل حار صحيح
٥عود زعتر فريش
٢ملعقة كبيرة سمنة
(لعمل الكفتة)
3/4كيلو لحمة مفرومة
نصف كوب برغل ناعم
نصف كوب بقدونس مفروم
بصلة مفرومة
٢فص ثوم مفروم
مكعب مرقة
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير كفتة بالبطاطس


في حلة  نضع البصل الأورما والبطاطس "محمرة نصف تحميرة" والفلفل الحار والزعتر والطماطم ثم نرص كرات الكفتة ونضع السمنة على الوجه ثم نسقيها بالمرقة ونغطي عليها ونضع الحلة على الشياطة كما وضحنا بالحلقة ونتركها حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل الكفتة)
في بولة نضع كل المكونات ونعجن باليد جيداً حتى تتكون عجينة الكفتة ثم نشكلها على شكل كرات متساوية

كفتة بالبطاطس مقادير كفتة بالبطاطس الشيف دعاء السمنودي طريقة عمل كفتة بالبطاطس طريقة تحضير كفتة بالبطاطس

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