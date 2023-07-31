طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. بمذاق لا يقاوم

كفتة بالبطاطس من الأكلات الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرت في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة بالبطاطس فيما يلي….



مقادير كفتة بالبطاطس



كيلو بطاطس بيبي محمرة

نصف كيلو بصل أورما

٣طماطم مكعبات

٢فلفل حار صحيح

٥عود زعتر فريش

٢ملعقة كبيرة سمنة

(لعمل الكفتة)

3/4كيلو لحمة مفرومة

نصف كوب برغل ناعم

نصف كوب بقدونس مفروم

بصلة مفرومة

٢فص ثوم مفروم

مكعب مرقة

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كفتة بالبطاطس



في حلة نضع البصل الأورما والبطاطس "محمرة نصف تحميرة" والفلفل الحار والزعتر والطماطم ثم نرص كرات الكفتة ونضع السمنة على الوجه ثم نسقيها بالمرقة ونغطي عليها ونضع الحلة على الشياطة كما وضحنا بالحلقة ونتركها حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل الكفتة)

في بولة نضع كل المكونات ونعجن باليد جيداً حتى تتكون عجينة الكفتة ثم نشكلها على شكل كرات متساوية