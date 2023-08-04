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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سمك بلطي صيادية.. أحلى من المطاعم

طريقة عمل سمك بلطي
طريقة عمل سمك بلطي صيادية

سمك بلطي صيادية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم و المحلات.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سمك بلطي صيادية .

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مقادير سمك بلطي صيادية


4 سمك بلطي
(التتبيلة)
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 فلفل حار مفروم
ربع كوب عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة خل
كزبرة جافة
كمون
ملح
فلفل أسود
(للتغليف)
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة نشا
زيت للقلي
(الصلصة)
بصلة مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 طماطم حلقات
3 فلفل رومي حلقات
نصف كوب كزبرة مفرومة
نصف كوب شبت مفروم
3 فلفل أخضر حار صحيح
2 كوب عصير طماطم
2 ملعقة كبيرة صلصة
زيت
كمون
ملح
فلفل أسود
(للأرضية)
4 بطاطس مكعبات مسلوقة


طريقة تحضير سمك بلطي صيادية


في بولة نضع السمك ونضيف عليه كل مكونات التتبيلة ونتبله جيداً ونتركه في التتبيلة قليلاً ثم نضعه في طبقة التغليف ونغلفه جيداً ثم نقليه في زيت غزير ساخن حتى يأخذ لون ذهبي ثم في بايركس مسخن ندخله الفرن قليلاً وهو فارغ حتى يسخن" نضع الصلصة ثم نضع عليها السمك، "يمكن أن نضعه بدون قلي حسب الرغبة" ثم نضع البطاطس وندخل الطاجن الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل الصلصة)

في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة والثوم ونقلب ثم نضيف الفلفل الرومي وعصير الطماطم والصلصة والكمون والملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نضع الفلفل الحار والطماطم ونقلب جيداً ونتركها حتى تتسبك ثم نضيف الشبت والكزبرة ونقلب جيداً.

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