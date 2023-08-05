بدون لحوم.. طريقة عمل مكرونة محمرة

مكرونة محمرة من الأطباق الاقتصادية التي يمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

وكشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل مكرونة محمرة.



مقادير مكرونة محمرة

كيس مكرونة مرمرية

كوب طماطم شيري

1طماطم مبشورة

2فلفل رومي مكعبات

2ملعقة كبيرة سمنة

مرقة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير مكرونة محمرة

في حلة على النار نضع السمنة والقليل من الزيت ونتركهم حتى يسخنوا ثم نضع المكرونة ونقلب ثم نضع الفلفل الرومي والطماطم الشيري والطماطم المبشورة والمرقة والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً حتى تمام النضج ثم نضع سمنة على الوجه وتقدم بالهنا والشفا.