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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون لحوم.. طريقة عمل مكرونة محمرة

طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة محمرة

مكرونة محمرة من الأطباق الاقتصادية التي يمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

وكشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل مكرونة محمرة.

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مقادير مكرونة محمرة 

كيس مكرونة مرمرية
كوب طماطم شيري
1طماطم مبشورة
2فلفل رومي مكعبات
2ملعقة كبيرة سمنة
مرقة
ملح
فلفل أسود 


طريقة تحضير مكرونة محمرة 

في حلة على النار نضع السمنة والقليل من الزيت ونتركهم حتى يسخنوا ثم نضع المكرونة ونقلب ثم نضع الفلفل الرومي والطماطم الشيري والطماطم المبشورة والمرقة والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً حتى تمام النضج ثم نضع سمنة على الوجه وتقدم بالهنا والشفا.

مكرونة محمرة طريقة عمل مكرونة محمرة مقادير مكرونة محمرة طريقة تحضير مكرونة محمرة الشيف دعاء السمنودي

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