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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فتة الفول | جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل فتة الفول
طريقة عمل فتة الفول

فتة الفول من الأطباق غير التقليدية التي لا يعرفها العديد من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الفيسبوك، طريقة عمل فتة الفول .

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مقادير فتة الفول 


فول مدمس 

طماطم مقطعة قطع صغيرة 

عيش بلدي محمص مقطع

 فلفل أخضر وفلفل حار مقطعين 

بقدونس مفروم 

طحينة 

 زبادي 

 ثوم 

 كمون 

ليمون 

ملح 

 فلفل 

سمنة


طريقة تحضير فتة الفول 


لعمل الفول : 
نضع السمنة بإناء علي النار ونضيف عليها الفلفل الأخضر والحار حتي يطري، ثم نضع عليهم الفول، والملح، الفلفل الأسود، الكمون حتي ينضج نغلق عليه وبعدها نضع الطماطم والليمون
لعمل خلطة الطحينة : 
- نضع الزبادي بطبق ثم نضيف عليه الطحينة والثوم والليمون والملح 
- نرص العيش المحمص بطبق ثم نضع عليه الفول، ثم نضع علي الوجة خليط الطحينة
- يرش البقدونس علي الوجة وبالهنا والشفا 

فتة الفول طريقة عمل فتة الفول الشيف غادة التلى مقادير فتة الفول طريقة تحضير فتة الفول

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