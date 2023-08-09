بأسهل الخطوات .. طريقة عمل بسبوسة الخلاط

بسبوسة الخلاط من الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلى شرائها من محلات الحلويات.

وقدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك طريقة عمل بسبوسة الخلاط بأٍسهل الخطوات.

مقادير بسبوسة الخلاط



2 بيض

3/4 كوب حليب

3/4 كوب زيت

3/4 كوب سكر

2 كوب سميد ناعم

باكو بيكنج بودر

2 حبة يوسفي

ملعقة كبيرة خل

رشة ملح

( الشربات )

كوب سكر

كوب ماء

1حبة يوسفي مقطعة



طريقة تحضير بسبوسة الخلاط



نحضر الخلاط ونضع به البيض ونضع الخل والسكر والزيت والحليب ونضربهم جيدا في الخلاط ثم نضع حبتين اليوسفي ونخلط جيدا ثم نحضر بوله ونضع بها مصفاه ونصفي الخليط جيدا .. ثم نضع البيكنج بودر على السميط ونخلطهم ببعض ثم ننزل بهم على الخليط السائل ونخلط جيدا بالمضرب السيلك

ثم نحضر صينية وندهنها بدهنة زيت بسيطة ثم نضع بها ورقة زبدة ونضع بها خليط البسبوسة ونضع على الوجه لوز وندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة فوق وتحت حتى تمام التسوية .. ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالسيرب الساخن وهى ساخنة ونتركها حتى تهدأ ثم نرفع البسبوسة من الصينية بورق الزبدة ونضعها فى طبق التقديم ..

وصحتين وهنا