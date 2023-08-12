طريقة عمل صوص الجبنة| أحلى من المطاعم

صوص الجبنة من الصلصات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه الشهي و اللذيذ الذي يدفع العديد إلي شرائه من المحلات و الأسواق.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل صوص الجبنة ..



مقادير صوص الجبنة



علبة كبيرة كريمي قشطة

ربع كوب زبدة

كوب ونصف سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح



طريقة تحضير صوص الجبنة



نضع جميع المكونات في الخلاط مع إضافة القليل من الحليب حتى يتحرك الخليط ثم نضربهم قليلاً حتى تختلط جميع المكونات ثم نستخدمه على السينابون أو الحلويات المرغوب فيها وتقدم