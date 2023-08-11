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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير ما تتخن.. طريقة عمل مكرونة بالبشاميل لايت

مكرونه بالبشاميل
مكرونه بالبشاميل لايت

مكرونة بالبشاميل لايت من الأطباق الرئيسية التي يمكنك عملها بمكونات صحية وتصبح أقل في السعرات الحرارية وصحية أكثير من الوصفات التقليدية.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل مكرونه بالبشاميل لايت

مقادير مكرونة بالبشاميل لايت


مكرونه فرن
نصف كيلو جرام  لحم مفروم بدون دهن
١ بصل مفروم
٤ ملعقه كبيره صلصة طماطم
١ ملعقه كبيره زيت
رشة زعتر
رشة جوزة الطيب
بهار
ملح و فلفل
2 ملعقه كبيره جبن مبشور قليل الدسم (جوده , شيدر , موتزاريللا ...)
البشاميل :
4كوب حليب خالي الدسم
4 ملعقه كبيره دقيق
ملح و فلفل أبيض


طريقه تحضير مكرونة بالبشاميل لايت


- في وعاء على النار نضع الزيت و نحمّر به البصل
- نضيف اللحم المفروم على البصل و نطيّبهم بالملح و الفلفل و البهارات و جوزة الطيب و نتركهم ينضجوا
- نضع الصلصه على اللحم مع القليل من الماء و قبل رفعها عن النار نضيف الزعتر و نقلبهم ليتنكّهوا 
- لعمل البشاميل، نضع 2 كوب من اللبن على النار و نضع الكوبين الآخرين مع الدقيق في الخلاط و نخلطهم جيداً
- حين يغلي اللبن نضيف عليه القسم الآخر و نستمر في تقليبهم لتجنب تكوّن الكرات و نتركهم حتى يغلي الخليط و يتماسك 
- نقلب المكرونه مع ملعقتين كبيرتين من البشاميل أو أكثر حسب الحاجه 
- في طبق التقديم نضع نصف كمية المكرونه ثم نضع خلطة اللحم و الصلصه تليها الطبقه الثانيه من المكرونه و اخيرا نضع البشاميل و نرش عليها جبنه قليلة الدسم
- ندخل الطبق في الفرن حتى يتحمر الوجه 
و بالهنا و الشفا ..

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