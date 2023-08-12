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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

طريقة عمل الجلاش
طريقة عمل الجلاش الحلو

الجلاش الحلو بدون حشو من الوصفات والطرق الأقتصادية التي يمكنك تطبيقها في البيت، وعلى الرغم من أنه لا يحتاج العديد من الخامات و المكونات فيتمتع بمذاق شهي ولايقاوم.


كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل الجلاش الحلو فيما يلي...

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مقادير الجلاش الحلو بدون حشو 


لفة جلاش
كوب سمنة ذائبة
سكر بودر


طريقة تحضير الجلاش الحلو بدون حشو


نفرد ورقة من الجلاش وندهنها بالسمنة ثم نطبقها على بعض  ثم نضعها في طاسة ساخنة على النار حتى يتحمر الجلاش من الجانبين ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نضعه في طبق التقديم ونرش عليه سكر بودر ويمكن أن نضيف عليه حليب "حسب الرغبة" ويقدم وصحتين وهنا.

الجلاش الحلو طريقة عمل الجلاش الحلو مقادير الجلاش الحلو بدون حشو طريقة تحضير الجلاش الحلو بدون حشو الشيف نونا

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