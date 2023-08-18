طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم| خطوة بخطوة

البصارة من الأكلات الاقتصادية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي وغير التقليدي والمختلف عن الأكلات الشعبية الأخرى.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل البصارة فيما يلي….



مقادير البصارة



كيلو فول مدشوش

2بصل مكعبات

2فلفل أحمر حار صحيح

10فص ثوم صحيح

2ملعقة كبيرة نعناع مفروم

2حزمة كزبرة مقطعة

2حزمة بقدونس مقطع

1طماطم أرباع

2مكعب مرقة

كزبرة جافة

كمون

ملح

(الطشة)

2ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زيت

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

(للوجه)

3بصل أرباع محمر



طريقة تحضير البصارة



ننقي الفول المدشوش جيداً ثم نشطفه ونغسله ونصفيه ثم ننقعه لمدة نصف ساعة في الماء ثم نضعه في حلة على النار مع باقي المكونات ونضيف عليه المزيد من الماء ونتركه حتى تمام النضج ثم نرفع خليط البصارة من على النار ونضربها في الخلاط بدون إضافة أي ماء ثم نصفيها في مصفاة ثم نعيدها على النار مرة أخرى ثم نضع الطشة على البصارة ونهدئ النار ونغطي عليها ونضبط الملح ثم نضعها في أطباق التقديم ونضع على الوجه البصل المحمر وتقدم وصحتين وهنا

(لعمل الطشة)

في حلة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الثوم ونقلب ثم نضع الكزبرة الجافة ونقلب

(لعمل بصل الوجه)

نضع البصل في مصفاة ونعفره بالدقيق ثم نقليه في الزيت