طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم| خطوة بخطوة

البصارة من الأكلات الاقتصادية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي وغير التقليدي والمختلف عن الأكلات الشعبية الأخرى.
قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل البصارة فيما يلي….
مقادير البصارة
كيلو فول مدشوش
2بصل مكعبات
2فلفل أحمر حار صحيح
10فص ثوم صحيح
2ملعقة كبيرة نعناع مفروم
2حزمة كزبرة مقطعة
2حزمة بقدونس مقطع
1طماطم أرباع
2مكعب مرقة
كزبرة جافة
كمون
ملح
(الطشة)
2ملعقة كبيرة ثوم مفروم
زيت
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
(للوجه)
3بصل أرباع محمر
طريقة تحضير البصارة
ننقي الفول المدشوش جيداً ثم نشطفه ونغسله ونصفيه ثم ننقعه لمدة نصف ساعة في الماء ثم نضعه في حلة على النار مع باقي المكونات ونضيف عليه المزيد من الماء ونتركه حتى تمام النضج ثم نرفع خليط البصارة من على النار ونضربها في الخلاط بدون إضافة أي ماء ثم نصفيها في مصفاة ثم نعيدها على النار مرة أخرى ثم نضع الطشة على البصارة ونهدئ النار ونغطي عليها ونضبط الملح ثم نضعها في أطباق التقديم ونضع على الوجه البصل المحمر وتقدم وصحتين وهنا
(لعمل الطشة)
في حلة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الثوم ونقلب ثم نضع الكزبرة الجافة ونقلب
(لعمل بصل الوجه)
نضع البصل في مصفاة ونعفره بالدقيق ثم نقليه في الزيت