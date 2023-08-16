من غير فرن| طريقة عمل كيكة الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني

كيكة الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني الباردة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.



قدّمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة وزبدة الفول السوداني الباردة ..

مقادير كيكة الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني الباردة

سويسرول شيكولاتة

2 علبة قشطة

1 حليب مبخر

٢٠٠ جم جبن كريمي

1 ظرف كريمة بودرة

١٢ شيكولاتة سنيكرز

٥٠ جم زبدة



طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني الباردة



نقطع السويسرول ونضعه فى طبق تقديم عميق نخلط علبة قشطة الحليب غير المحلي، جبنة الكريمي، الكريمة البودرة..

نضع الخليط علي السويسرول ثم فى الثلاجة ليبرد..

نقطع 7 سنيكرز شرائح ونضعها في حمام مائي مع الزبدة..

نطفئ النار ونضيف علبة القشطة ونقلب جيدًا..

نضع الشيكولاتة علي وجه خليط الجبن ونعيدها للثلاجة ساعتين علي الأقل قبل التقديم وتقدم باردة بالهنا والشفاء.