طريقة عمل الباذنجان المخلل| أحلى من المحلات

الباذنجان المخلل من المقبلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بدلا من شرائها من المطاعم و الأسواق.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الباذنجان المخلل فيما يلي:



مقادير الباذنجان المخلل



كيلو باذنجان رومي حلقات مقلي

10فص ثوم

1طماطم

2فلفل أخضر وأحمر حار

جزرة مبشورة

عصير 3ليمون فريش

2ملعقة كبيرة خل

كمون

ملح



طريقة تحضير الباذنجان المخلل:



يغسل الباذنجان ونصفيه جيداً ويشق من المنتصف ويصفى ويقلى في زيت غزير نحضر الكبة ونضع بها الطماطم أرباع والفلفل الحار والكمون والخل وعصير الليمون والثوم والملح ونخلطهم جيداً ثم نخرج الخلطة ونضعها في طبق ونضع عليها الجزر المبشور ونقلبهم ونخلطهم ببعض ثم نحضر طبق التقديم ونضع الباذنجان في الأرضية ونضع عليه التتبيلة

(ملحوظة)

في حالة عمل كمية كبيرة من الباذنجان ووضعها فى الثلاجة لا نضع طماطم فى التتبيلة حتى لا تفسد الباذنجان

(ملحوظة أخرى)

يمكن عمل الباذنجان المخلل بالباذنجان المسلوق ونحضر الباذنجان ونغسله ونصفيه جيداً ويشق من المنتصف ونضعه فى ماء مغلي مع خل والقليل من الملح ونتركه يسلق ونختبر تسويته بشوكة ثم نصفيه من المياة ونتركه يهدأ ثم نتبله بنفس التتبيلة السابقة وصحتين وهنا