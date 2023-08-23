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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الهريسة .. أحلى من المحلات

طريقة عمل الهريسة
طريقة عمل الهريسة

الهريسة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، يمكنك إعدادها وتطبيقها في المنزل بدلًا من شرائها من المحلات.

قدّمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الهريسة.

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مقادير الهريسة 


3 كوب سميد ناعم
نصف كوب دقيق
كوب وربع جوز هند ناعم
كوب سمنة
كوب حليب دافئ
ربع كوب عسل جلوكوز
الحشوة
كوب جوز هند ناعم
كوب فول سوداني مجروش
كوب زبيب
نصف كوب عسل جلوكوز
سيرب ثقيل دافئ


طريقة تحضير الهريسة


في بولة نخلط السميد مع الدقيق وجوز الهند والسمنة جيداً ثم في حلة ساخنة على النار نضع الحليب حتى يدفأ ثم نضيف عسل الجلوكوز ونقلب حتى يذوب عسل الجلوكوز في الحليب ثم نضيف عليه خليط السميد ونقلب جيداً حتى يصبح الخليط متجانس ورملي ثم نصب نصف كمية الخليط في صينية مدهونة سمنة ونفرده جيداً ثم نضع الحشوة ونصب باقي كمية الخليط ونساويه جيداً ثم ندخل الصينية فرن مشتعل مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج وبعد خروج الهريسة من الفرن نسقيها بالشربات وتقدم وصحتين وهنا.
لعمل الحشوة
في بولة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً

الهريسة طريقة عمل الهريسة طريقة تحضير هريسة الشيف نونا مقادير الهريسة

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