وجبة اقتصادية.. طريقة عمل عجة البطاطس

عجة البطاطس من الأطباق الشهية و اللذيذة بالإضافة إلي ذلك تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، وتعد أيضا من الأكلات الأقتصادية و سهل تحضيرها في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل عجة البطاطس فيما يلي…



مقادير عجة البطاطس



٢كيلو بطاطس مبشورة

كوب بقدونس مفروم

٣فلفل حار شرائح

٥طماطم مكعبات

٧بيض

نصف كوب حليب

كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

زبدة

زيت

بابريكا

كمون

ملح

فلفل أسود



طريقة التحضير عجة البطاطس



في بولة نضع البطاطس المبشورة "مصفاة جيداً" ثم نضيف عليها البقدونس والطماطم والفلفل الحار والبابريكا والملح ونقلب جيداً ثم في بولة أخرى نضع الحليب والبيض والبيكنج بودر والقليل من الدقيق ورشة فلفل أسود ونقلب جيداً ثم في صينية مدهونة بالزبدة نضع خليط البطاطس ثم نضع خليط البيض والحليب وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا