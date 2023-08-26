طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

كفتة بالغنوج من الأكلات الرئيسية غير تقليدية والجديدة و تتمتع بمذاق شهي ولذيذ و يمكن عملها في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة بالغنوج ..



مقادير كفتة بالغنوج





كيلو لحمة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

بصلة مبشورة

بقسماط مطحون

بيضة

بهارات كفتة

سبع بهارات

ملح

فلفل أسود

(لعمل الباذنجان)

٣باذنجان رومي مشوي

٣ملعقة كبيرة دقيق

٢كوب حليب

زبدة

زيت

شطة

كمون

ملح

فلفل أسود

(للتشويح)

زبدة

زيت



طريقة تحضير كفتة بالغنوج





في الكبة نضع كل المكونات ماعدا البقسماط المطحون ونخلط جيداً ثم نضيف البقسماط المطحون حسب الحاجة ونخلط جيداً حتى يتكون خليط الكفتة ثم نبل اليد بالقليل من الزيت ونشكل الكفتة على شكل كرات مبططة ثم في طاسة ساخنة جداً على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع كرات الكفتة ونشوحها جيداً ثم في طبق التقديم نضع الباذنجان ونرص عليه الكفتة وتقدم وصحتين وهنا

(لعمل الباذنجان)

في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع الدقيق ونقلب جيداً ثم نضيف الباذنجان المشوي "مضروب في الكبة" ثم نضع التوابل كلها ونقلب ثم نضيف الحليب ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام