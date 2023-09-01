طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن | بمذاق لا يقاوم

سمك ماكريل في الفرن من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف.

كشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن



مقادير سمك ماكريل في الفرن



٣سمك ماكريل جزل

(التتبيلة)

٣ملعقة كبيرة ثوم مفروم

3ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم

عصير ليمون

بهارات سمك

بابريكا

كمون

ملح

(الخضار)

فلفل رومي حلقات

بطاطس حلقات

طماطم حلقات



طريقة تحضير سمك ماكريل في الفرن



في بولة نضع السمك الماكريل ونضع عليه كل مكونات التتبيلة ونتبله جيداً ونضع جزء من التتبيلة على البطاطس ونتبلها جيداً ثم في صينية نضع جزء من الخضار ثم نضع جزء من جزل السمك ونكرر حتى يأخذ شكل دائري مثل الخلطبيطة بالصلصة ثم نسقيه بالقليل من مرقة قشر الجمبري ونلف الطاجن بالفويل وندخله الفرن على أعلى درجة حرارة حتى تمام النضج ويقدم وصحتين وهنا