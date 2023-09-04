طريقة عمل سمك من المطبخ الهندي| مذاق لا يقاوم

قدمت الشيف غادة التلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سمك من المطبخ الهندي بمذاق لايقاوم وبأسهل الخطوات.



مقادير السمك الهندي

1 كيلو فيليه سمك

نصف كوب لبن زبادي

1 ملعقه صغيره بودرة كاري

1 ملعقه صغيره صلصة طماطم

2 فص ثوم

1 ملعقه كبيره ليمون

1 ملعقه صغيره جنزبيل

ملح وفلفل

1 ملعقه كبيرة زيت

١ فلفل أحمر و أخضر و أصفر

قطعة فحم

طريقة تحضير السمك الهندي

نطحن الخضار في محضرة الطعام أو الكبة ثم نضيف لها الليمون، الصلصة، الزبادي وجميع البهارات المذكورة أعلاه

ثم نضع السمك مع التتبيلة في صينية الفرن ونغطيها بالفويل وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٤٠ لمدة ٢٥ دقيقة ثم نشوي الوجه و آخيرانضيف فيها فحمة مع القليل من الزيت حتى ندخن و يقدم بالهنا و الشفا.