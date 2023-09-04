عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سمك من المطبخ الهندي| مذاق لا يقاوم

سمك على الطريقة الهندية
سمك على الطريقة الهندية

قدمت الشيف غادة التلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سمك من المطبخ الهندي بمذاق لايقاوم وبأسهل الخطوات.
 

txt

طريقة عمل جلاش أساور باللحمة| بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل لحمة بالحمص| جديدة و لذيذة

مقادير السمك الهندي

 

1 كيلو فيليه سمك

نصف كوب لبن زبادي

1 ملعقه صغيره بودرة كاري

1 ملعقه صغيره صلصة طماطم

2 فص ثوم

1 ملعقه كبيره ليمون

1 ملعقه صغيره جنزبيل

ملح وفلفل

1 ملعقه كبيرة زيت

١ فلفل أحمر و أخضر و أصفر

قطعة فحم

 

طريقة تحضير السمك الهندي

 

نطحن الخضار في محضرة الطعام أو الكبة ثم نضيف لها الليمون، الصلصة، الزبادي وجميع البهارات المذكورة أعلاه

ثم نضع السمك مع التتبيلة في صينية الفرن ونغطيها بالفويل وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٤٠ لمدة ٢٥ دقيقة ثم نشوي الوجه و آخيرانضيف فيها فحمة مع القليل من الزيت حتى ندخن و يقدم بالهنا و الشفا.

 

السمك طريقة عمل سمك مقادير السمك الهندي الشيف غادة التلى أكلة سمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موضوعات متعلقة

فستان قصير.. ياسمين صبري تشارك متابعيها بإطلالة جريئة

طريقة عمل جلاش أساور باللحمة| بأسهل الخطوات

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

أضرار القهوة على الكلى | تجنب مخاطرها

طريقة عمل لحمة بالحمص| جديدة و لذيذة

نشرة المرأة والصحة|ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا… ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

أرخص دواء| هاني الناظر يكشف فوائد تناول المياه

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة تفتح النار على أنغام: خسرت لقب صوت مصر

اصطدام طائرتين على مدرج مطار فانكوفر في كندا.. صور

3 مرشحين في انتخابات الزمالك .. اعرف التفاصيل

سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة عن اقتحام الاحتلال لجنين

طريقة عمل سمك من المطبخ الهندي| مذاق لا يقاوم

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان منى زكي الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

الفرق كبير.. عارضة ازياء ترتدي فستان ريهام عبدالغفور وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| صور تكشف عن إطلالات سارة زكريا

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ