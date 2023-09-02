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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل لحمة بالحمص| جديدة و لذيذة

لحمة بالحمص
لحمة بالحمص

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل لحمة بالحمص بمذاق لا يقاوم و غير تقليدي.

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مقادير عمل لحمة بالحمص

نصف كيلو لحمة مكعبات
نصف كيلو حمص مسلوق
نصف كيلو بصل أورما
٣فص ثوم صحيح
٣فلفل حار شرائح
3ملعقة كبيرة صلصة
زبدة
زيت
بهارات لحمة
بابريكا
ملح
فلفل أسود 


طريقة تحضير لحمة بالحمص 

نضع اللحمة على البصل المكرمل ونضيف القليل من الماء الساخن ونقلب حتى تغلي ثم نضيف الحمص المسلوق ونقلب ونتركه حتى يغلي ثم تقدم اللحمة بالحمص مع الأرز بالشعيرية وصحتين وهنا

لعمل اللحمة
في وعاء ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع اللحمة ونشوحها ثم نضيف الثوم ونشوحه ثم نضع الفلفل الحار ونشوحه ثم نضيف الصلصة وكل التوابل ونقلب جيداً.

لكرملة البصل
في وعاء ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل الأورما ونقلبه حتى يتكرمل.

لحمة بالحمص طريقة عمل لحمة بالحمص الشيف نونا مقادير لحمة بالحمص طريقة تحضير لحمة بالحمص

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