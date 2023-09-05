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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

موس الليمون السريع
موس الليمون السريع

موس الليمون السريع من الحلويات التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل موس الليمون السريع.

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مكونات موس الليمون السريع


2 كوب كريمة
ربع كوب ليمون طازج
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
4/٤ كوب سكر
نعناع 
10 ليمون كبير  


طريقة تحضير موس الليمون السريع


نقطع الليمون بالطول ونفرغها تماما  
نعصر الليمون المستخرج من القشرة ونصفيه لاستخدام عصير الليمون فقط
نضع الكريمة والسكر على النار ونقلب باستمرار ثم نضيف العصير وبشر الليمون ونقلب حتى تبدأ بالغليان ثم نرفعها عن النار ونسكب الخليط في قشر الليمون وندخله الثلاجة ليبرد ويتماسك
ويقدم بارد بالهنا والشفا 

موس الليمون السريع طريقة عمل موس الليمون السريع مكونات موس الليمون السريع طريقة تحضير موس الليمون السريع الشيف غادة التلى

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