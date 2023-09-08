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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل بودنج
طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت

بودنج الموز والبسكوت من الحلويات البسيطة واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأطفالك أو أفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي وبأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.

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مكونات بودنج الموز والبسكوت


1 برطمان زبدة
1 ملعقة كبيرة كاكاو
3 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
2 صفار بيض
فانيليا
20 قطعة بسكوت لوتس
4 موز
كريمة مخفوقه للوجه
1علبة لبن مكثف محلى مغلي


طريقة تحضير ودنج الموز والبسكوت


نضع اللبن والنشا على النار مع البيض، ونضع الڤانيلا والكاكاو ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام ثم نرفعها ونضيف زبدة اللوتس ثم نغطيها ونتركها لتبرد
بعد ان تبرد نخفقها بالمضرب الكهربائي 
في طبق التقديم نضع البسكوت والموز وعليهم طبقة من البودنج ثم طبق من البسكوت والموز وعليهم طبقة من الكريمة ونزيين الوجه بالكراميل والبسكوت والكاكاو 
تقدم باردة بالهنا والشفا
 

بودنج الموز والبسكوت طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت الشيف غادة التلى مكونات بودنج الموز والبسكوت طريقة تحضير ودنج الموز والبسكوت

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