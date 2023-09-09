طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الموز بأقل المكونات و أسهل الخطوات.



مقادير كيكة الموز



كيلو موز حلقات

4بيض

٢كوب ونصف دقيق

3ملعقة كبيرة كاكاو خام

كوب سكر

كوب حليب

كوب زيت

فانيليا

باكو بيكنج بودر

(للوجه)

صوص شوكولاتة



طريقة تحضير كيكة الموز



في الخلاط نضع البيض والسكر والحليب والفانيليا ونضربهم جيداً ثم نضيفهم على الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم جيداً حتى يصبح خليط الكيك ناعم بدون أي تكتلات ثم في قالب مفتوح مدهون بالزبدة ومعفر بالدقيق نرص حلقات الموز ثم نضع خليط الكيك وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ونقوم باختبارها بخلة الأسنان وفي حالة خروجها نظيفة نغلق الفرن ونتركها تهدأ وتقدم وصحتين وهنا

