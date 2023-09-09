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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

كيكة الموز
كيكة الموز

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الموز بأقل المكونات و أسهل الخطوات.

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مقادير كيكة الموز 


كيلو موز حلقات
4بيض
٢كوب ونصف دقيق
3ملعقة كبيرة كاكاو خام
كوب سكر
كوب حليب
كوب زيت
فانيليا
باكو بيكنج بودر
(للوجه)
صوص شوكولاتة 


طريقة تحضير كيكة الموز 


في الخلاط نضع البيض والسكر والحليب والفانيليا ونضربهم جيداً ثم نضيفهم على الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم جيداً حتى يصبح خليط الكيك ناعم بدون أي تكتلات ثم في قالب مفتوح مدهون بالزبدة ومعفر بالدقيق نرص حلقات الموز ثم نضع خليط الكيك وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ونقوم باختبارها بخلة الأسنان وفي حالة خروجها نظيفة نغلق الفرن ونتركها تهدأ وتقدم وصحتين وهنا
 

كيكة الموز طريقة عمل كيكة الموز الشيف نونا مقادير كيكة الموز طريقة تحضير كيكة الموز

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