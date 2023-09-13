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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جلاش مكشكش| بمذاق لا يقاوم

جلاش مكشكش
جلاش مكشكش

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي، طريقة عمل جلاش مكشكش بأسهل الخطوات وأقل المكونات و يمكنك تطبيقها في المنزل.

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مقادير جلاش مكشكش


لفة جلاش
سمنة ذائبة
سيرب متوسط 
(السيرب) 
كيلو سكر
3/4لتر ماء
عصير ليمونة


طريقة تحضير جلاش مكشكش


نفرد ورقة من الجلاش ثم نقسمها إلى نصفين ونلفها على مسن أو ماسورة رفيعة كما وضحنا بالحلقة ثم نكشكشها ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نرص حبات الجلاش المكشكش على صاج مدهون بالسمنة وندهن الوجه بالسمنة وندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج وعندما يخرج من الفرن نسقيه وهو ساخن بالسيرب البارد ونتركه قليلاً حتى يتشرب ثم نصفي السيرب الزائد ويقدم وصحتين وهنا

جلاش مكشكش طريقة عمل جلاش مكشكش الشيف نونا مقادير جلاش مكشكش طريقة تحضير جلاش مكشكش

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