طريقة عمل بطاطس بانيه بمذاق لا يقاوم

تعد البطاطس البانيه من الأكلات السهلة واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار أو كسناكس خلال اليوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل بطاطس بانيه، فيما يلي:



مقادير البطاطس البانيه

كيلو ونصف بطاطس حلقات

(الخلطة)

رأس ثوم مقشر

4 فلفل حار صحيح

حزمة كزبرة فريش

حزمة شبت فريش

6 بيضات

دقيق حسب الحاجة

نصف كوب نشا

باكو بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة خل

نصف كوب حليب

نصف كوب ماء دافئ

كزبرة جافة

كمون

كاري

كركم

بابريكا

ملح

زيت للقلي



طريقة تحضير البطاطس البانيه

نسلق البطاطس نصف سلق بقشرها ثم نقشرها ونقطعها إلى حلقات ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك قليلاً.

ثم نضعها في الخلطة ونتبلها جيداً حتى تتغلف بالخلطة من كل الجهات، ثم نقليها في زيت غزير ساخن حتى تمام النضج، وتقدم وصحتين وهنا

لعمل الخلطة:

في الكبة نضع الفلفل الحار والثوم والخضرة والتوابل كلها ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط ناعما، ثم في بولة نضع البيض والحليب والماء والخل ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي، ثم نضيف النشا والبيكنج بودر وخليط الفلفل والثوم والخضرة ونقلب ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى نصل للقوام المطلوب.