طريقة عمل شاورما اللحمة.. بأسهل الخطوات

شاورما اللحمة من الأكلات التي يفضل الكثير من الأشخاص تاولها سواء الكبار أو الصغار، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل و الخطوات وبمذاق لا يقاوم أيضا.

وكشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل شاورما اللحمة فيما يلي…

مقادير شاورما اللحمة



كيلو بفتيك

بصل جوليان

طماطم مكعبات

بقدونس مفروم

عصير ليمون

خلنجان بودر

بهارات لحمة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير شاورما اللحمة



في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البفتيك "مقطع شاورما" ثم نضع كل التوابل ورشة ملح وفلفل أسود ونقلب جيداً ونتركه قليلاً ثم نضع البصل ونقلب ونتركه حتى يتشرب الماء قليلاً ثم نرفع الخليط من على النار ثم نضع الطماطم والبقدونس ونقلب وتقدم الشاورما مع الكايزر وسلطة الطحينة والبطاطس المحمرة وصحتين وهنا