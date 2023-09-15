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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شاورما اللحمة.. بأسهل الخطوات

شاورما اللحمة
شاورما اللحمة

شاورما اللحمة من الأكلات التي يفضل الكثير من الأشخاص تاولها سواء الكبار أو الصغار، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل و الخطوات وبمذاق لا يقاوم أيضا.

وكشفت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل شاورما اللحمة فيما يلي…

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مقادير شاورما اللحمة


كيلو بفتيك
بصل جوليان
طماطم مكعبات
بقدونس مفروم
عصير ليمون
خلنجان بودر
بهارات لحمة
ملح
فلفل أسود 


طريقة تحضير شاورما اللحمة


في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البفتيك "مقطع شاورما" ثم نضع كل التوابل ورشة ملح وفلفل أسود ونقلب جيداً ونتركه قليلاً ثم نضع البصل ونقلب ونتركه حتى يتشرب الماء قليلاً ثم نرفع الخليط من على النار ثم نضع الطماطم والبقدونس ونقلب وتقدم الشاورما مع الكايزر وسلطة الطحينة والبطاطس المحمرة وصحتين وهنا

شاورما اللحمة طريقة عمل شاورما اللحمة مقادير شاورما اللحمة طريقة تحضير شاورما اللحمة الشيف نونا

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