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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأبيض

الملبن الأبيض
الملبن الأبيض

الملبن الأبيض من حلويات المولد التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها و شرائها من المحلات و الأسواق.


قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الملبن الأبيض  لحلاوة المولد في البيت.

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مقادير الملبن الأبيض


(المرحلة الأولى)
٢كوب سكر
كوب ونصف ماء
ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون
جيلي أناناس
(المرحلة الثانية)
كوب نشا
كوب ماء
كوب سكر
ملعقة كبيرة زبدة
(للتغليف)
نشا 
سكر بودر
(لعمل الملبن بالمكسرات)
عين جمل مجروش

طريقة تحضير الملبن الأبيض


في بولة نضع السكر والماء وجيلي الأناناس ونخلطهم جيداً ثم في ووك ساخن على النار نضع خليط السكر والماء ونستمر في التقليب قليلاً ثم نضيف ملح الليمون ونقلب ثم نضيف النشا "مذوبة في الماء" ونقلب ثم نضيف كوب من السكر بالتدريج على مرتين ونستمر في التقليب حتى يثقل القوام ويصبح الخليط غير ملتصق في جوانب الووك ويتكون خليط الملبن ثم نرفع الووك من على النار ونضع الزبدة ونقلب "الزبدة تعطي لمعة للملبن" ثم نضع عين الجمل ونقلب جيداً ثم في قالب نضع كيس ثلاجة مفتوح ونضع عليه سكر بودر ويمكن إضافة نشا حسب الرغبة ثم نضع خليط الملبن ونرش على الوجه سكر بودر ثم نضعه في الثلاجة حتى يتماسك ثم نقطعه بسكينة ممسوحة بالقليل من الزيت ويقدم وصحتين وهنا.

 

الملبن الأبيض طريقة عمل الملبن الأبيض مقادير الملبن الأبيض طريقة تحضير الملبن الأبيض الشيف نونا

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