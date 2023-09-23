في دقائق.. طريقة عمل أومليت الخضراوات في الميكروويف

أومليت الخضراوات في الميكروويف من الأطباق التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار، فيتميز هذه الطبق بأنه يأخذ دقائق بسيطة في التجهيز.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أومليت الخضراوات في الميكروويف.

مقادير أومليت الخضراوات

4 بيضة

ربع كوب فلفل أخضر مفروم

ربع كوب فلفل أحمر مفروم

ربع كوب فلفل أصفر مفروم

ربع كوب بصل أحمر مفروم

1 طماطم مفرومة

ربع كوب بصل أخضر شرائح

ربع كوب زيتون أسود مفروم

ملح وفلفل أسود

زيت زيتون



طريقة تحضير أومليت الخضروات



يخفق البيض مع الملح والفلفل وزيت الزيتون. تضاف كل الخضراوات وتخلط مع البيض. يصب الخليط في مجات زجاجية أو في أي طبق ميكروويف ويطهى حتى ينضج.

يقدم الأومليت ساخن مع الخبز.