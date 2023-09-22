طريقة عمل كشك ألماظية | بمذاق لا يقاوم

كشك ألماظية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي وبأسهل الخطوات أيضا.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كشك ألماظية.



مقادير كشك ألماظية

٢ صدر دجاج مسلوق ومتنسل

٥ بصلة مفرومة بالسكينة

١٠ فص ثوم مفروم

٢ جزر مبشور

٢ كوب زبادي

٢ كوب حليب

لتر مرقة دجاج

كوب دقيق أرز

٤ حبات مستكة

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل أسود

سمنة



طريقة تحضير كشك ألماظية



يقلى البصل في السمنة مع المستكة حتى يحصل على لون ذهبي.

يضاف الجزر والثوم وكل التوابل وتقلب المكونات حتى تذبل.

ترفع التقلية من على النار وتترك جانباً.

على البارد وبعيداً عن الحرارة يخلط الزبادي مع الحليب والمرقة ودقيق الأرز.

تقلب المكونات حتى تتجانس تماماً ويخلو الخليط من أي كتل.

يرفع الخليط على النار المتوسطة ويقلب بإستمرار حتى يغلي ويتكثف.

تخفض درجة الحرارة تماماً ويضاف الدجاج وثلث كمية التقلية.

تقلب المكونات جيداً حتى تتجانس على نار هادئة.

يرفع الخليط من على النار.

يصب الكشك في طبق تقديم ويغطى الوجه بالكمية المتبقية من التقلية.

يقدم الكشك في درجة حرارة الغرفة.

