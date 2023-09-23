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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المسقعة التركي.. جديدة وغير تقليدية

المسقعة التركي 
المسقعة التركي 

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل المسقعة التركي بمذاق شهي وغير تقليدي.

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مقادير المسقعة التركي


500 جم لحمة مفرومة 
٢ باذنجان بالقشر مقطع أصابع صغيرة
٢ بصلة مفرومة 
ملعقة كبيرة ثوم مفروم 
كوب بقدونس مفروم 
٤ كوب طماطم مقشرة ومفرومة 
٢ ملعقة كبيرة صلصة 
مرقة لحمة 
ملح وفلفل أسود 
رشة من السكر
زيت زيتون 


طريقة تحضير المسقعة التركي 

 

يقلب الباذنجان مع زيت الزيتون والملح والفلفل ويفرد على صينية ويشوى في الفرن حتى يحصل على لون ذهبي. 
تشوح اللحمة المفرومة في زيت الزيتون مع الملح والفلفل الأسود وتترك حتى تحصل على لون ذهبي. 

يضاف البصل ونصف كمية البقدونس وتشوح المكونات حتى يذبل البصل تماماً. 

يضاف الثوم ويشوح سريعاً ومن ثم تضاف الصلصة وتقلب مع كل المكونات.

 تضاف الطماطم المفرومة وتقلب ويضاف لها القليل من مرقة اللحمة..حوالي كوب لعمل صوص. يضاف السكر ومن ثم الباذنجان المشوي وتقلب المكونات. 

تترك المسقعه على النار حتى يتكثف الصوص. 

قبل الرفع من على النار مباشرة يضاف البقدونس المتبقي.
ترفع المسقعه من على النار وتقدم في حرارة الغرفه مع الخبز أو الأرز.
 

المسقعة التركي طريقة عمل المسقعة التركي مقادير المسقعة التركي طريقة تحضير المسقعة التركي الشيف سارة عبد السلام

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