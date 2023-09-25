تحذير عاجل.. 5 علامات شائعة لأمراض الرئة

يحتفل العالم باليوم العالمي للرئة كل عام في 25 سبتمبر لرفع مستوى الوعي حول صحة الرئة، إن رئتينا أمران أساسيان لوجودنا، ويجب أن تكون حماية صحتهما في غاية الأهمية، تجاهل العلامات المحتملة لأمراض الرئة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، في يوم الرئة العالمي هذا، إليك خمس علامات تحذيرية شائعة لأمراض الرئة والتي لا يجب أن تتجاهلها أبدًا.

-​السعال المستمر​

غالبًا ما يكون السعال المستمر أو المزمن علامة على وجود خلل ما في الجهاز التنفسي، في حين أن السعال العرضي أمر طبيعي، إذا كنت تعاني من السعال الذي يستمر لعدة أسابيع، فقد يكون ذلك مؤشرا على مشاكل الرئة الكامنة، من الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من هذا السعال المستمر، لأنه قد يكون أحد أعراض حالات مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الربو أو حتى سرطان الرئة.

-​ضيق في التنفس​

إذا وجدت نفسك تنقطع أنفاسك بشكل متكرر حتى أثناء الأنشطة الروتينية التي لم تشكل مشكلة من قبل، فهذه علامة حمراء، يمكن أن يكون ضيق التنفس، المعروف أيضًا باسم ضيق التنفس، أحد أعراض أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو التليف الرئوي، أو أمراض القلب، من الضروري إجراء تقييم سريع من قبل مقدم الرعاية الصحية لتحديد السبب والعلاج المناسب.

-الصفير​

وفقا لمايو كلينيك، فإن الصفير هو صوت صفير عالي النبرة يصدر أثناء التنفس، غالبًا ما يشير ذلك إلى أن مجاري الهواء لديك ضيقة أو مقيدة، مما يجعل من الصعب على الهواء التدفق بحرية، يرتبط الصفير عادةً بالربو أو الحساسية أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، إذا كنت تعاني من الصفير، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية لتحديد المشكلة الأساسية والحصول على العلاج المناسب.

-​ألم في الصدر​

يمكن أن يكون سبب ألم الصدر عوامل متعددة، يمكن أن يكون ألم الصدر المرتبط بالرئة حادًا أو طعنًا أو مؤلمًا وقد يتفاقم مع التنفس العميق أو السعال، يمكن أن تظهر أمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوي أو ذات الجنب أو حتى سرطان الرئة على شكل ألم في الصدر، استشر دائمًا أخصائي الرعاية الصحية لاستبعاد مشاكل الرئة الخطيرة.

-​سعال دم​

يعد نفث الدم، أو سعال الدم، من الأعراض الشديدة التي لا ينبغي تجاهلها أبدًا، في حين أنه قد لا يشير دائمًا إلى حالة خطيرة، إلا أنه يمكن أن يرتبط بسرطان الرئة أو السل أو الانسداد الرئوي، يتطلب سعال الدم عناية طبية فورية لتحديد سببه وبدء العلاج المناسب.

إن إدراك هذه العلامات التحذيرية يمكن أن يساعدك في طلب المساعدة الطبية الفورية التي يمكن أن تساعد في منع المزيد من فقدان وظائف الرئة والمساعدة في إدارة الأعراض.

المصدر: timesofindia