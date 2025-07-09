جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل

دوت أصوات طلقات نارية في منطقة الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر لتسقط سيدة صريعة إثر إصابتها برصاصتين في الرأس بعد ما أطلق طليقها النيران عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمقتل سيدة بطلقتين في الرأس في الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة سيدة بطلقتين في الرأس.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة طليقها، وهو مستشار سابق، حيث أنهى حياتها وسط الشارع بالممشى السياحي، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.