مقتل سوداني على يد أصدقائه في دار السلام والسبب فلوس سلف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين يحملان الجنسية السودانية لاتهامهم بقتل صديقهم بسبب خلافات على اقتراض مبلغ مالي من المتوفي.

مقتل سوداني على يد أصدقائه في دار السلام

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة دار السلام تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمقتل شخص أجنبي بدائرة القسم وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص سوداني الجنسية مصاب بطعنة نافذة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقيه يحملان نفس الجنسية بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بنشوب خلافات بينهما وبين المجني عليه بسبب اقتراض أحدهما مبلغ منه.

كما أضاف المتهمين بقيام المجني عليه بمطالبته بالمبلغ فنشبت مشادة كلامية قاموا على أثرها بقتله وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.