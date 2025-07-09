ينتظر جميع طلاب الدبلومات الفنية 2025 بفارغ الصبر ، ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس في جميع محافظات الجمهورية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس يمكن ترقب ظهوره من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. برقم الجلوس

وأفادت المصادر بأن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يتيح خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس فقط .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر بالدرجات

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس ، سوف يتمكن 780 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من الاستعلام عن نتيجتهم بالدرجات في جميع الامتحانات التحريرية و العملية والمعملية .

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

من جانبه علم موقع صدى البلد أن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس سوف يتم إعلانها قريبا جدا بمجرد انتهاء كنترولات الدبلومات الفنية 2025 من اللمسات النهائية الخاصة بأعمال المراجعة وتجميع النتيجة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد انتهاء الكنترولات من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس في شكلها النهائي سيتم عرضها فورا على محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ويتولى مسئولية اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس جميع المحافظات ، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بإعتباره مسئولا عن اعتماد نتائج الشهادات العامة مثل “الثانوية العامة” و “الدبلومات الفنية ”

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تولي المحافظين اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس جميع المحافظات

مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

أكد مصدر مسئول في كنترولات الدبلومات الفنية 2025 ، قبل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس ، أن المؤشرات مطمئنة ونسب النجاح مرتفعة قائلا : لا داعي للقلق

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن أعمال التصحيح تتم بدقة شديدة في كنترولات الدبلومات الفنية ، بشكل يضمن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس خالية من أي أخطاء