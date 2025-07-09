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قبل ساعات من امتحان إحصاء الثانوية العامة| قرار عاجل بشأن "كتيب المفاهيم"
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ساعات من امتحان إحصاء الثانوية العامة| قرار عاجل بشأن "كتيب المفاهيم"

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 الشعبة الأدبية “النظام الجديد” لآداء امتحان الإحصاء غدا الخميس 

وفي هذا الإطار ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً لطلاب الثانوية العامة 2025 بشأن امتحان إحصاء الذي من المقرر أن يؤديه طلاب الشعبة الأدبية “النظام الجديد” في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الخميس 10 يوليو

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان الإحصاء الذي من المقرر أن يؤديه طلاب الشعبة الأدبية “النظام الجديد” في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، غداً الخميس القادم 10 يوليو ، تقرر أن تكون أوراق “كتيب المفاهيم لمادة الإحصاء" مدمجة في كراسة الأسئلة وليست منفصلة عنها 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن كراسة امتحان الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية “النظام الجديد” المقرر توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الخميس القادم ، سيكون بها 3 أو 4 ورقات مفاهيم “بها قوانين مادة الإحصاء” .

 وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بشأن آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بضرورة تنظيم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بـ امتحانات مواد (الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء) المقرر انعقادها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غداً الخميس الموافق 10 يوليو 2025 والذي يعد آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته الصادرة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، أنه نظرًا لوجود تراجم لهذه المواد، يجب الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بكل فئة من الطلاب، وبين النظامين الجديد والقديم لضمان عدم حدوث أي أخطاء في التوزيع أو عجز في عدد الأوراق.

وينتهي غدا الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) غداً الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

كما يؤدي غداً طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

 بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

إنضباط امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ إنطلاقها في 15 يونيو 2025 ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

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