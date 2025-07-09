ماراثون الثانوية العامة| مواصفات ودرجات امتحان الرياضيات التطبيقية المقرر آداؤه غداً

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية المقرر أن يؤديه طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الخميس في آخر أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقا لـ مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يتضمن امتحان الرياضيات التطبيقية المقرر أن يؤديه طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الخميس 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بشأن آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بضرورة تنظيم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بـ امتحانات مواد (الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء) المقرر انعقادها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غداً الخميس الموافق 10 يوليو 2025 والذي يعد آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته الصادرة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، أنه نظرًا لوجود تراجم لهذه المواد، يجب الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بكل فئة من الطلاب، وبين النظامين الجديد والقديم لضمان عدم حدوث أي أخطاء في التوزيع أو عجز في عدد الأوراق.

وينتهي غدا الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) غداً الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

كما يؤدي غداً طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.