قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الهباش»: الفلسطينيون مُوحّدون رغم الانقسامات السياسية.. والاحتلال أصل المأساة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
أحمد عبد المقصود: جون إدوارد يملك «عين الخبير».. وفيريرا أمام فرصة استثنائية مع الزمالك
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يُبطل الصلاة.. وما حكم ترك سورة بعدها؟
إنتهاء ماراثون الثانوية العامة غداً بامتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء
نشرة أخبار العالم | العدوان مستمر على غزة.. ونتنياهو يبحث مع ترامب 3 ملفات.. زلزال يضرب جواتيمالا.. وحرائق الغابات تغلق مطار مارسيليا
الرهائن وإيران واتفاقيات إبراهيم .. نتنياهو يبحث مع ترامب 3 ملفات مهمة
6 أو 7 صفقات ضرورية .. حمادة عبد اللطيف يُحدّد وصفة عودة الزمالك للبطولات
16 شهيدًا .. حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة فجر اليوم الأربعاء
زلزال يضرب جواتيمالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر
عطية لاشين: تحديد نوع الجنين تدخل في خلق الله ومُخالف لمشيئته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتهاء ماراثون الثانوية العامة غداً بامتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

ينتهي غدا الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) غداً الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

كما يؤدي غداً طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

 بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

آخر أخبار التصحيح في كنترولات الثانوية العامة 2025

ومن جانبها .. انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح  امتحانات مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية للنظامين الحديث والقديم والفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، بالإضافة إلي امتحانات المواد غير مضافة للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد ) ، و(التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء لطلاب النظام القديم)

وعلم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كنترولات الثانوية العامة 2025 حالياً تشهد تصحيح امتحانات باقي المواد التي أداها طلاب الثانوية العامة

وأكدت المصادر أن العمل يسير داخل كنترولات الثانوية العامة 2025 بدقة وسرية مع تطبيق معايير الجودة التي تضمن منح كل طالب حقه كاملاً .

إنضباط امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ إنطلاقها في 15 يونيو 2025 ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

امتحانات الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

حريق

اتصالات البرلمان: لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدولار

بعد تحركها.. أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

سنترال رمسيس

«تنظيم الاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 90% وسنعوّض المُتضررين

ترشيحاتنا

الدائري الإقليمي

مهدي: الاعتماد على النقل البري في التجارة يزيد من الضغط على الطرق

الدائري الإقليمي

ليست الشاحنات فقط.. أستاذ هندسة الطرق يكشف عن مشاكل الطريق الدائري الإقليمي

الطريق الدائرب الإقليمي

استشاري الطرق والنقل البري: الطريق الدائري الإقليمي ليس مسئولا عن الحوادث

بالصور

لا ترميه بعد الآن.. قشر الليمون كنز صحي ومنزلي لا يُقدّر بثمن | اعرف فوائده

فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون
فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون
فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون

القضية في القلب قبل الصورة.. أميرة فتحي تتألق بفستان الكوفية الفلسطينية|شاهد

أميرة فتحي
أميرة فتحي
أميرة فتحي

زيوت طبيعية ساحرة للعناية بشعر الأطفال الكثيف والمُجعد.. إليكم أفضل الخيارات

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد