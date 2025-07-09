إنتهاء ماراثون الثانوية العامة غداً بامتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء

ينتهي غدا الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) غداً الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

كما يؤدي غداً طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

آخر أخبار التصحيح في كنترولات الثانوية العامة 2025

ومن جانبها .. انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح امتحانات مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية للنظامين الحديث والقديم والفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، بالإضافة إلي امتحانات المواد غير مضافة للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد ) ، و(التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء لطلاب النظام القديم)

وعلم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كنترولات الثانوية العامة 2025 حالياً تشهد تصحيح امتحانات باقي المواد التي أداها طلاب الثانوية العامة

وأكدت المصادر أن العمل يسير داخل كنترولات الثانوية العامة 2025 بدقة وسرية مع تطبيق معايير الجودة التي تضمن منح كل طالب حقه كاملاً .

إنضباط امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ إنطلاقها في 15 يونيو 2025 ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.