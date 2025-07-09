تفاصيل هامة بشأن امتحان الأحياء المقرر آداءه في لجان الثانوية العامة غداً

يستعد طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) شعبة علمي علوم ، لآداء امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم غداً الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، عن مواصفات امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم المقرر آداءه غدا الخميس .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان الأحياء الثانوية العامة 2025 ، يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية “النظام الجديد” سوف يتسلموا أثناء امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس القادم ، 5 ورقات مفاهيم لمادة “الأحياء والجيولوجيا ” تتضمن المفاهيم والقواعد والقوانين التى يحتاجها الطالب لمساعدته على تذكر المعلومات للوصول إلى الإجابات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025 الشعبة العلمية النظام القديم فإن ورقة المفاهيم الخاصة بـ امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 كما هى دون تغيير

وينتهي غدا الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) غداً الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

كما يؤدي غداً طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.