بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

كشف بيجاد مروان، لاعب فريق يد الزمالك الجديد، أن إدارة النادي بدأت التفاوض معه لضمه إلى صفوف الفريق قبل انطلاق بطولة أفريقيا.

وقال بيجاد، في تصريحات لبرنامج ملوك الصالات عبر قناة الزمالك: “مسئولو الزمالك تواصلوا معي عقب نهاية بطولة أفريقيا مباشرة، وكان هناك أكثر من جلسة، والأمور كانت تسير بسهولة، بعد ما لمسته من تعامل جاد، واحترام كبير، ورغبة قوية في إتمام الصفقة”.

وأوضح: “مجلس إدارة سبورتنج كان متمسكًا ببقائي، لكن رغبتي الشخصية، وإصرار مسؤولي الزمالك، حسما الصفقة بعد فترة من المفاوضات”.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب فريق سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.