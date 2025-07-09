قافلة طبية استثنائية لأهالي قرية فتيات حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

أطلقت مديرية الصحة في محافظة المنوفية قافلة طبية استثنائية إلى قرية السنابسة التابعة لإدارة منوف الصحية، وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية للمصابين وأهالي القرية المتضررين من حادث الطريق الإقليمي، إضافةً إلى توفير الخدمات الطبية المجانية لكافة المواطنين بالقرية، وبمشاركة فريق المبادرات الرئاسية .

جاء ذلك بمتابعة ميدانية من الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، الذي تفقد أعمال القافلة.

وكان في استقباله الدكتورة شيماء شفيق نجدي، مدير إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، حيث استعرضت خطة عمل القافلة وتفاصيل الدعم المقدم، لا سيما في التخصصات الطبية الحرجة المرتبطة بإصابات الحوادث.

تأتي هذه القافلة كخطوة إنسانية عاجلة تهدف إلى تخفيف معاناة المصابين ودعم أهالي القرية، وتجسد سرعة استجابة القطاع الصحي بالمنوفية للأحداث الطارئة، بما يعكس الالتزام بتقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل المواطنين في كل الظروف.