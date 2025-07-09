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أحزاب تستعد لماراثون الشيوخ 2025.. الوفد بمرشحين على القائمة الوطنية.. والتجمع يقرر عدم خوض الانتخابات على الفردي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحزاب تستعد لماراثون الشيوخ 2025.. الوفد بمرشحين على القائمة الوطنية.. والتجمع يقرر عدم خوض الانتخابات على الفردي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

يمامة: الوفد يدفع بعبد العزيز والجندي على القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ
يمامة: الوفد سيدفع بـ15 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

"التجمع" يدفع بأمينة النقاش بالدقهلية والنائب أحمد شعبان بالإسكندرية في انتخابات الشيوخ على “القائمة الوطنية”
التجمع يقرر عدم خوض انتخابات الشيوخ على المقاعد الفردية بسبب اتساع دوائرها
الشهابي: الجيل تقدم بـ21 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية
 

بدأت الأحزاب خلال الأيام القليلة الماضية الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على المقاعد الفردية والقائمة.

في البداية كشف الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد على " القائمة الوطنية من أجل مصر " في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحزب سيدفع بمرشحان فقط في انتخابات مجلس الشيوخ على " القائمة الوطنية من أجل مصر" ، وهما طارق عبد العزيز في قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد وحازم الجندي في قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وكشف رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.

15 مرشح على الفردي

وأكد يمامة أن حزب الوفد سيدفع بـ15 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.

وقال عماد فؤاد ، مساعد رئيس حزب التجمع ،  أن حزب التجمع سيدفع بمرشحان فقط لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على " القائمة الوطنية من أجل مصر".

وأكد فؤاد في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حزب التجمع سيدفع بالكاتبة الصحفية أمينة النقاش في الدقهلية ، والنائب أحمد شعبان في الإسكندرية على " القائمة الوطنية من أجل مصر".

وقال مساعد رئيس حزب التجمع ،  إن من يريد الترشح على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، ننصحه بالانتظار للترشح في انتخابات مجلس النواب ، نظرا لاتساع الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ وصعوبة دعم الحزب لأي مرشح يقرر خوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد فؤاد أن حزب التجمع قرر عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ، بسبب التكلفة الباهظة للانتخابات واتساع الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار مساعد رئيس حزب التجمع إلى أن حزب التجمع سيخوض انتخابات مجلس النواب القادمة على المقاعد الفردية.

كشف ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن عدد مرشحي حزب الجيل في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.

21 مرشح على الفردي

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الجيل تقدم بـ21 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.

وكان قد شهد ، حزب حماة الوطن، عقد الاجتماع التتسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن أحزاب: حماة الوطن _ مستقبل وطن  _ الجبهة الوطنية _ الشعب الجمهوري _ المصري الديمقراطي الاجتماعي _ العدل _ التجمع _ إرادة جيل _ الحرية _ الوفد _ الإصلاح والتنمية _ المؤتمر _ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وواصل المشاركون، المناقشات بشأن تفاصيل إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك الاستعدادات الخاصة للخروج بمشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية لانتخاب مجلس الشيوخ 2025.

وأسفر الاجتماع عن الآتي:

أولا: أكد ممثلو الأحزاب السياسية، التوافق على أهمية التمسك بالمعايير الموضوعية اللازمة في اختيار مرشحي القائمة، والتي ترتكز على النزاهة والشفافية، والقدرة على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

ثانيا: مناقشة الترتيبات الخاصة بالدعايا الانتخابية، والخطة الإعلامية خلال الفترة المقبلة، وفقا للمواعيد المقررة والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء ما أقره القانون في هذا الشأن.

ثالثا: التوافق على تضافر الجهود بين كافة الأحزاب السياسية أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، لتحقيق نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات، بما يليق بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الوطني.

رابعا: الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة عملية الدعايا الانتخابية للقائمة الوطنية من أجل مصر، ترتكز في الأساس على أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، للخروج بمشهد يليق بالدولة المصرية، لاسيما وأن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الحقيقية لنجاح انتخابات مجلس الشيوخ.

خامسا: دعا ممثل الجبهة الوطنية، لعقد الاجتماع التنسسقي الثالث في مقر الحزب، في وقت سيتم تحديده لاحقا.

الأحزاب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المقاعد الفردية القائمة رئيس حزب الوفد

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