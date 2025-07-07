السيد القصير يصل مقر "حماة الوطن" لحضور الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية

وصل منذ قليل السيد القصير الأمين العام لـ حزب الجبهة الوطنية، مقر حزب حماة الوطن، وذلك تمهيدا لعقد اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر التنسيقى الثانى لمناقشة استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، في تصريحات سابقة، أن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على أغلب الدوائر، مؤكدًا أن عملية اختيار المرشحين تتم وفق معايير صارمة، تضمن النزاهة والكفاءة والقدرة على التمثيل المجتمعي، والتواصل الحقيقي مع المواطنين، مؤكدا أن الحزب يدعم بقوة المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، ويؤمن بأن هذه المشاركة هي السبيل الأمثل للتعبير عن الإرادة الوطنية.

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ أحزاب "مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، الشعب الجمهورى، الوفد، المصرى الديمقراطى والعدل والإصلاح والتنمية التجمع، إرادة جيل، الحرية المصرى، المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وعُقد الخميس الماضي، الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة.