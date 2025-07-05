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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين عام"الجبهة الوطنية": 10 مرشحين للحزب يتقدمون بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية اليوم

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية

تابع السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم السبت، قيام كل مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظات المختلفة بالتقدم بأوراق الترشح.

وقد وجه الأمين العام السادة أمناء الحزب بالمحافظات بالتواجد مع المرشحين ودعمهم بكافة السبل والتنسيق معهم، كما وجه كل قيادات الحزب على مستوى الأمانات المركزية بالتواصل مع المرشحين وتقديم الدعم لهم حتى يظهر مرشحي الحزب بصورة مشرفة ونقدم نموذج محترم كما وجه الأمين العام بتشكيل غرفة عمليات داخل الحزب فى المقر الرئيسي لمتابعة سير العمل وتلقي أى استفسارات على مدار الساعة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه من قيادات الحزب.

الجبهة الوطنية السيد القصير حزب الجبهة الوطنية المقاعد الفردية

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