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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين الجبهة الوطنية: لا نسعى للأغلبية.. ونعمل على تقديم نموذج مختلف في الشيوخ

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب منذ تأسيسه أعلن بوضوح أنه لا يسعى إلى تحقيق أغلبية عددية، بل يضع الكفاءة والخبرة في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن الحزب يضم نخبة من القيادات المتميزة في مختلف القطاعات، ممن يمتلكون قصص نجاح حقيقية.

جاء ذلك خلال اجتماع القصير حضره د.محمود مسلم أمين الإعلام واللواء رفعت قمصان نائب الأمانة الفنية بالحزب بعدد من مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي شدد فيه على أن الجبهة الوطنية تستهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن مصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

وقال أمين عام الحزب: “لسنا حزبًا مؤيدًا أو معارضًا، بل حزب يدعم الاستقرار، ويعمل على تقديم كوادر حقيقية، قادرة على الإسهام في دعم الدولة المصرية”.

وأكد القصير دعم الحزب الكامل لمرشحيه ضمن القائمة الوطنية، والتزامه بالتنسيق المستمر مع باقي الأحزاب السياسية من أجل تقديم نموذج سياسي مختلف يعكس روح التعددية والتعاون.

وكان ممثلو حزب الجبهة الوطنية قد شاركوا في الاجتماع التنسيقي الذي ضم عددًا من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، والمقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، في إطار تحالف سياسي واسع يهدف إلى توحيد الرؤى، وتعزيز الاستقرار، ودعم مسيرة الدولة التشريعية والتنفيذية.

وشهد الاجتماع، مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بالقائمة الوطنية، من حيث أسماء المرشحين، والتوزيع الجغرافي، ونسب تمثيل الأحزاب، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن القائمة الموحدة.

حزب الجبهة الوطنية الكفاءة والخبرة محمود مسلم المشاركة السياسية انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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