حزب الجبهة يعقد اجتماعا لمرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

عقد حزب الجبهة الوطنية اجتماعا لمرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

جاء الاجتماع برئاسة السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية.

وأعلن حزب الجبهة الوطنية برئاسة د.عاصم الجزار إنضمامه للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، كتحالف انتخابي في هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر والتي تحتاج إلى التكاتف والتوافق أكثر من التناحر والإنشقاق.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تتوافق مع أهدافه ومبادرته التي أعلنها في اليوم الأول لإنطلاقه.. بل إن اطلاق اسم "الجبهة الوطنية" على الحزب كان يهدف لتأكيد مفهوم الجبهة في إدارة الحزب بمعنى التوافق مع الأحزاب الأخرى كلما أمكن، سواء في الإنتخابات أو القضايا العامة

وأشار أن رهانه منذ تأسيسه على الكيف وليس العدد، خاصة أنه يضم بين مؤسسيه وأعضائه كفاءات قادرة على تحقيق الإصلاح بأفكارهم وقدرتهم على الإقناع والتأثير، وبالتالي فإن الحزب وافق على عدد المقاعد التي حصل عليها في إنتخابات مجلس الشيوخ، كونها التجربة الإنتخابية الأولى لهذا الحزب الوليد.