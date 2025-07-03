السيد القصير: القائمة الوطنية نموذج مشرف.. وتتميز بتنوع أحزابها

قال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن اجتماع بين القائمة الوطنية كان اجتماع تشاوري واستكمال لسلسة من الاجتماعات السابقة، بهدف وضع الخطوط الرئيسية للوصول إلى القائمة الوطنية من أجل مصر الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف "القصير"، في تصريحات خاصة صحفية عقب انتهاء الاجتماع التشاوري الاول للقائمة الموحدة من اجل مصر لانتخابات الشيوخ ٢٠٢٥،: "توافقنا خلال الاجتماع على معايير وضوابط اختيار المرشحين وكذلك اهمية الدعوى للناخبين للمشاركة لأنها الضمانة الحقيقية للتعبير عنها".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تكيل لجنة مشتركة لمتابع الانتخابات، مشييرا إلى أن القائمة الوطنية نموذج مشرف يستهدف دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به الدولة المصرية.

ونوه بأن القائمة الوطنية تتميز بتنوع في الأحزاب في الرؤى والأطروحات، وهذا التحالف لا يغير من توجهات أي حزب، مشيرًُا إلى أن احزب الجبهة الوطنية يتسهدف توسيع دائرة المشاركة بهدف الوصول إلى تفهمات بخصوص بعض القضايا الشائكة ذا تالاهتمام المشترك تؤدي للوصول إلىة مخرجات.

واختتم: "في الجبهة الوطنية وضعنا معايير لاختيار مرشحينا، أهما القدرة على تمثيل المواطن والتعبير عن آرائهم والواجد المجتمعي بهدف تقديم نماذج مشرفة وسوف نخوض الانتخابات بالقائمة والفردي".

ويستضيف حزب مستقبل وطن، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك بمشاركة ممثلي عن أحزاب حُماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، تبدأ الهيئة في تلقي طلبات الترشح يوم السبت المقبل، وتعلن الكشوفات الرسمية في 11 يوليو، على أن تُجرى الانتخابات خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس، وداخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، وتُعلن النتائج في 12 أغسطس.