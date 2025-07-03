بدء اجتماع ممثلي الأحزاب المشاركة في قائمة انتخابات الشبوخ

أفادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل، ببدء الاجتماع التنسيقي لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات الشبوخ 2025.



والتقط منذ قليل، أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، صورة جماعية قبل الاجتماع التنسيقي الذي يستضيفه حزب مستقبل وطن، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

القائمة الوطنية من أجل مصر



وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر، أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

