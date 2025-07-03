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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رسميا.. ننشر الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات الشيوخ

القائمة الوطنية
القائمة الوطنية
عبد الرحمن سرحان   -  
محمود ابراهيم

ننشر الأسماء الرسمية للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر، أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويستضيف حزب مستقبل وطن بعد قليل، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.

انتخابات مجلس الشيوخ 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل أيام يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين، وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات يوم الثلاثاء 1 يوليو الجاري، كما تضمن الجدول موعد إعلان الكشف المبدئي بأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بصحيفتي واسعتى الانتشار وذلك يوم 11 يوليو، وكذلك إجراءات الطعن على الأسماء أمام محكمة القضاء الإداري أيام 14 حتي 16 يوليو، على أن يكون فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون، ويتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 18 يوليو علي أن يكون آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو  الجاري.
 

قائمة الوطنية القائمة الوطنية القائمة الوطنية من أجل مصر مستقبل وطن حماة الوطن انتخابات مجلس الشيوخ

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