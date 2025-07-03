المؤتمر: نسعى للانضمام لقائمة وطنية فى انتخابات مجلس النواب ولدينا.. 7 مرشحين فى القاهرة

قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر أن ثورة 30 يونيو كانت عظيمة وهدفها عودة الوطن وبنائه .

وتابع مرشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل فى برنامج اليوم على قناة دى أم سى قائلا : نحن بنستكمل مسيرة الشعب والقوات المسلحة من أجل وطن قوى يبنى على تلاقى وتلاحم وقلب رجل واحد .

وأضاف مرشد أن حزب المؤتمر لديه طموحات بالتواجد الكبير فى مجلس النواب القادم من أجل خدمة الشعب والوطن .

وتابع مرشد ان الحزب لديها اكثر من 7 مرشحين فى القاهرة فقط غير المحافظات فى انتخابات مجلس النواب المقبلة مع السعى للانضمام لقائمة وطنية .

اليوم - د. مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر وحديثه عن أهداف الحزب استعدادا للانتخابات البرلمانية