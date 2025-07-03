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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمسيرة على الكورنيش وعروض بحرية لليخوت.. مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو

مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو
مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو
ايمن محمود

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والهيئة العامة للإستعلامات احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتورة أم العز بريك رئيس إدارة اعلام اسكتدرية و  مطروح، و العقيد محمد جمال مكتب المستشار العسكري للمحافظة ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح  ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية  بالمحافظة
بدأت الاحتفالية بمسيرة على الكورنيش ورفع علم مصر يصاحبها الاغانى الوطنية  وعروض بحرية لليخوت في عرض البحر 
،ثم استعراضات رياضية وفنية من شباب وأطفال مطروح في الالعاب المختلفة كالكاراتية والجمباز وغيرها.

 
تم افتتاح و تفقد معرض المشغولات اليدوية والتراثية بمطروح

وفي كلمته نقل الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ تحيات وتهنئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع أهالي المحافظة والحضور في الاحتفالية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي أعادت  لمصر أمنها واستقرارها ومكانتها بعد نجاح إرادة وعزيمة المصريين في استرجاع وطنهم من براثن الاستقطاب وقوى الشر،  وتكاتف ووحدة  الشعب المصرى بكافة طوائفه  يدً واحدةً مع  القوات المسلحة ..درع الوطن لتنجو  مصر بفضل  الله.. وقيادتها الحكيمة، وتلاحم ابنائها.

وأضاف أن مصر نجحت  في استعادة  كرامتها ومكانتها محلياً وإقليمياً ودوليا ً ، و في استعادة وتحقيق الاستقرار والأمن لبناء   الجمهورية الجديدة رغم ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر
،مشيرا الى أن مطروح تعد نموذجاً لما يتم في ظل الجمهورية الجديدة .. بجهد وسواعد وعقول مصرية خالصة. حيث كان لها حظ كبير لمشروعات قومية وتنموية كبري.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ذكرى 30 يونيو

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