رئيس حزب الأحرار: ثورة 30 يونيو وضعت حدًا لسنوات من الفساد والتقصير والمزايدة على الوطن

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب خرج عن بكرة أبيه إلى الميادين والشوارع رفضًا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على أن هذه الثورة كان لها صدى كبير ومنحنى مهم في تاريخ مصر، إذ ساهمت في التخلص من الجماعة الإرهابية وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية.

وأوضح "درويش"، خلال لقائه مع الإعلامية مروة عبد الجواد، ببرنامج "قادرون مع مروة"، عبر شاشة "هي"، أن الثورة وضعت حدًا لسنوات من الفساد والتقصير والمزايدة على الوطن، وأعادت الوطن إلى شعبه والشعب إلى وطنه، بعدما تدخل الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، حينها، وأوقف العمل بدستور الإخوان «المفصّل على مقاس الجماعة»، مشيرًا إلى أن المستشار عدلي منصور تولى الحكم مؤقتًا، ثم أُجريت انتخابات رئاسية في 2014 جاء على إثرها الرئيس السيسي.

وأضاف أن الحياة السياسية استعادت عافيتها بعد أن كانت متدهورة في عام حكم جماعة الإخوان لمصر، مشيرًا إلى أن أكثر من 110 حزب عادت للساحة السياسية، من بينها حزب الأحرار الذي استأنف نشاطه بعد سنوات من التجميد نتيجة نزاعات.

وشدد على أن الأحزاب تعمل حاليًا على توحيد الصف من أجل مخرجات تليق بمقام الوطن، بما يخدم هدف الوصول إلى أعلى معدلات تنمية واقتصاد قوي وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.



