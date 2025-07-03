رئيس زراعة الشيوخ: 30 يونيو تحقق طفرة إنتاجية في البلاد

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، ستظل خالدة في قلوب المصريين، وذلك لنجاحها في تحقيق الاستقرار والتنمية بالبلاد.

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، ما حققته الدولة المصرية من إنجازات خلال ال ١١ عاما الأخيرة في القطاعات الإنتاجية يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، ساعدت البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية التى واجهت العالم ومازالت حتى الآن، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع الجبلي، أن القطاع الزراعى يأتى في مقدمة تلك القطاعات الإنتاجية التى حققت طفرة خلال السنوات ال11 الماضية، حيث ساهمت تلك الإنجازات فى تعزيز الأمن الغذائى المصرى، ومكنت الدولة من مواجهة التحديات المتلاحقة من تغيرات مناخية ونقص لسلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات العالمية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى، يحسب للدولة المصرية إعدادها استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية، وذلك عبر عدد من المشروعات القومية في القطاع الزراعى، منها مشروعات التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة والتي استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.