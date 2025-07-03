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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تشارك المواطنين احتفالاتهم بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور

هدايا الداهلية للمواطنين بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو
هدايا الداهلية للمواطنين بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو
ندى سويفى


انطلقت مأموريات وزارة الداخلية إلى كل ربوع الجمهورية فى حرصٍ منها على الوصول للمواطنين فى النجوع والقرى والأحياء بكافة المحافظات لضمان استفادة أعداد كبيرة من المواطنين بهذه المساعدات العينية.

لاقت هذه المبادرة تفاعلاً كبيراً من المواطنين حيث رحبوا بمأموريات وزارة الداخلية وثمنوا جهودها فى دعم المواطنين ومشاركتهم الإحتفالات والمناسبات.

كما وجهت وزارة الداخلية مأموريات لأهالى المناطق الحضارية الجديدة حرصاً من الوزارة على مشاركتهم الإحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو ، قامت بتوزيع مساعدات عينيه عليهم تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية .

وتواصل وزارة الداخلية أداء دورها الإنسانى والإجتماعى وذلك فى إطار إستراتيجيتها الشاملة التى تستهدف تعزيز الأمن المجتمعى وتقديم الدعم للمواطنين فى مختلف ربوع الجمهورية.

وذلك إحتفالاً بذكرى ثورة الـ 30 من يونيو وجهت وزارة الداخلية مأموريات من مختلف قطاعات الوزارة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين من قاطنى المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية .. يأتى حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الإحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة من منطلق مسئوليتها المجتمعية فى تقديم الدعم للمواطنين فى كل مكان على أرض الوطن.

وزارة الداخلية ذكرى ثورة 30 يونيو الداخلية ثورة 30 يونيو

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